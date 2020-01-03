Трамп выступил с заявлением после гибели Сулеймани

Президент США Дональд Трамп высказался относительно Ирана после убийства американскими военными генерала Касема Сулеймани, заявив, что Тегеран никогда не выигрывал войну, но и в переговорах никогда не проигрывал.

«Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал переговоры!» – написал Трамп в своем Twitter.

Позже Трамп заявил, что «Сулеймани ненавидели и боялись» сами граждане Ирана.

«Его нужно было устранить много лет назад», – заявил Трамп, назвав Сулеймани «прямо или косвенно ответственным за смерти миллионов людей».

В пятницу американцы нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, убив генерала КСИР Ирана Сулеймани.

Россия назвала убийство «авантюрным шагом», Китай осудил действия США, в Турции заявили о риске усиления нестабильности в регионе. Израиль поддержал действия Вашингтона.

Верховный лидер Ирана пообещал «жесткую месть» за гибель Сулеймани.

Газета ВЗГЛЯД писала, что США и Иран оказались на пороге войны.