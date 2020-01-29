Москва вышла из первой пятерки городов с самым загруженным трафиком

Москва вышла из списка самых загруженных городов мира по итогам 2019 года, она переместилась на шестое место в рейтинге, об этом сообщается в ежегодном отчете нидерландской компании Tom Tom Traffic Index, анализирующей дорожно-транспортную ситуацию в 403 городах 56 стран.

«Москва стремительно движется по пути устойчивого развития общественного транспорта, что отражено в результатах рейтинга загруженности Tom Tom за 2019 год. Фактически, Москва выбыла из пяти самых загруженных городов мира. И мы видим позитивную тенденцию, свидетельствующую об улучшении транспортной ситуации в 2020 году», – сказал вице-президент Tom Tom по вопросам дорожного движения Ральф-Петер Шефер, передает ТАСС.

По его словам, самое большое снижение загруженности было зафиксировано в декабре 2019 года (в сравнении с аналогичным периодом 2018 года) – загруженность в час пик уменьшилась на 10%, в том числе благодаря запуску в конце ноября первых двух Московских центральных диаметров (МЦД). Также значительные улучшения отмечаются на большинстве участков магистралей вдоль МЦД: Волоколамском и Варшавском шоссе, Ленинградском и Кутузовском проспектах в сторону центра, а также в районах открытия новых станций метро – от «Некрасовки» до «Косино», что положительно повлияло на загруженность Рязанского проспекта в сторону центра.

При этом наибольшая загруженность в Москве наблюдалась на МКАД, что связано, в том числе, с развитием крупных скоростных магистралей, например, открытием трассы М11 Москва – Санкт-Петербург, пояснил Шеффер.

Tom Tom Traffic Index предоставляет статистические данные и информацию об уровнях загруженности в 403 городах 56 стран на шести континентах. В 2018 году поменялся подход к расчету рейтинга в Московском регионе: ранее компания считала уровень загруженности на улично-дорожной сети только внутри городов. Теперь учитывается улично-дорожная сеть всей агломерации, включая дороги Московской области, уточнил собеседник агентства. Под уровнем загруженности понимается увеличение общего времени поездки по сравнению с поездкой по свободным дорогам.

Tom Tom – ведущая независимая компания в области навигационных технологий, формирующая мобильность с помощью высокоточных карт, навигационных программ, информации о дорожной ситуации в реальном времени и различных услуг. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме, а региональные офисы – в 30 странах.