Генпрокуратура предложила реже сажать в СИЗО за нетяжкие преступления

Генеральная прокуратура выступила за то, чтобы заключение под стражу за преступления небольшой и средней тяжести применялось реже, чем сейчас.

«Требуется расширение практики органов предварительного расследования по вопросу избрания меры пресечения, не связанной с лишением свободы. В то же время целесообразно сокращение количества фактов, когда мера пресечения в виде заключения под стражу избирается в отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данным прокуратуры, в СИЗО, особенно в российских регионах, арестантов часто содержат с нарушением норм не только международного, но и национального законодательства. Часть изоляторов «функционирует в условиях существенного переполнения».

Этому способствует и длительное рассмотрение уголовных дел в судах. Также зачастую информация из судов об освобождении того или итого человека идет до СИЗО слишком долго, в итоге человек продолжает оставаться под стражей сверх меры.