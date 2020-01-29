Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» в начале торгов в среду утром вырос на 3 копейки – до 62,32 рубля, курс евро поднялся на 2 копейки – до 68,64 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 59,38 доллара за баррель марки Brent, передает РИА «Новости».

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