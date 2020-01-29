Конструктор объяснил, как Израиль смог подбить «Панцирь» в Сирии

Вооруженные силы Израиля смогли уничтожить в Сирии один из комплексов «Панцирь-С» правительственных войск из-за того, что машина не сменила позицию после отстрела боекомплекта, заявил главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения именя академика А.Г. Шипунова (входит в Ростех) Валерий Слугин.

По словам Слугина, «Панцирь» сирийских вооруженных сил успел поразить восемь целей, израсходовав весь боекомплект. Боевой расчет покинул комплекс ПВО и стоял рядом – ждал транспортно-заряжающую машину.

«Нельзя было так делать – надо было сразу уводить боевую машину с позиции после отстрела боекомплекта, немедленно, тогда все было бы хорошо», – передает ТАСС слова Слугина.

Он добавил также. что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» за все время своего боевого применения сбили уже около сотни беспилотных летательных аппаратов в различных регионах мира.

«Порядка сотни, может, больше. Это с учетом Сирии и других регионов», – ответил Слугин на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что, в частности, в Сирии действуют две группировки «Панцирей»: российская на авиабазе Хмеймим и группировка, которая эксплуатируется сирийской армией.

Конструктор уточнил, что определенные трудности в Сирии представляла борьба с кустарными беспилотниками террористов, которые неоднократно использовали самодельные дроны для налетов на российскую авиабазу Хмеймим.

«Сначала террористы навешивали на них до 10 бомб, за счет этого дроны на радаре было видно очень хорошо. Потом они уменьшили количество боеприпасов до двух и скорость сильно уменьшили. Чтобы научиться бить такие цели, пришлось приложить определенные усилия», – отметил Слугин.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что 19 января средства противовоздушной обороны (ПВО) российской авиабазы Хмеймим в Сирии отразили атаку беспилотников.

По данным Минобороны, только за 2019 год российские военные сбили 53 беспилотника и 27 снарядов систем залпового огня, атаковавших российские объекты в Сирии.

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