Озвучена версия причины убийства депутата Заксобрания Ростовской области

Предположительно, депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев и его жены были убиты при ограблении, заявил источник в правоохранительных органах региона.

«Предварительная версия – ограбление», – передает его слова ТАСС.

Глава комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Заксобрания Ростовской области Вячеслав Василенко не стал связывать убийство Алабушева с его деятельностью депутата.

«Это мое личное мнение... Я глубоко убежден, это никак не связано с его законодательной деятельностью», – отметил Василенко.

Ранее источники сообщили, что Алабушев вместе со своей женой найдены убитыми в доме.