В «Красное и Белое» назвали возможную причину утечки данных клиентов

Умышленно взломать базу данных программы лояльности «Красное и Белое» мог один из сотрудников, заявили в пресс-службе сети алкомаркетов.

В «Красное и Белое» заверили, что похищенная информация никак не угрожает клиентам, передает Sputnik.

«Сейчас мы проводим служебное расследование, и о его итогах будет сообщено дополнительно. Основная версия произошедшего – умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как стороннее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети», – указали в «Красном и Белом».

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что в Сети появилась база данных клиентов «Красное и Белое». По информации издания, в базе содержатся записи о 17 млн человек, якобы имеющих карты лояльности.

В сети алкомаркетов заверяли, что «любой запрос на смену данных проходит проверку у операторов, базы закрыты от внешнего доступа».