Нефть подешевела на опасениях за спрос на сырье

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром снижаются на опасениях, что распространение коронавируса окажет негативное влияние на экономическую активность и спрос на сырье.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,41% – до 58,34 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,28% – до 52,99 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В центре внимания инвесторов остается ситуация с быстрым распространением нового типа коронавируса за пределами Китая. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.