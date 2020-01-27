ФАС анонсировала скорое решение по тарифу на транзит нефти через Белоруссию

Решение по тарифу на транзит нефти через Белоруссию примут в ближайшее время, при этом стоимость будет зависеть от взаимных договоренностей по расходам на транспортировку, заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин.

«Методика говорит о том, что цена должна меняться по формуле: (прогнозная) инфляция (в России) плюс не более 3%. Прогнозная инфляция – 3%. Какой итоговой будет величина тарифа – это вопрос, придут ли стороны к окончательному пониманию согласованных расходов по транспортировке. Вопрос в том уровне расходов, которые стороны считают для себя обоснованными», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что эта формула будет работать, если стороны «не придут к обоснованным объемам». Возможен другой уровень, если представители Москвы и Минска придут к согласованным объемам по транспортировке.

«Мы рассчитываем, что белорусские коллеги в ближайшее время такое решение для себя примут», – отметил замглавы ФАС.

20 января сообщалось, что Минск приостановил переговоры с Москвой по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Источники предполагали, что стороны просто дождутся, пока ставка транзита не будет индексирована с 1 февраля автоматически на прогнозный размер инфляции (то есть 3,8%) плюс 3%. При этом Минск требовал повышения тарифа на 2020 год на 16,6%.