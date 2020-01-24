Кремль отреагировал на сообщения о расследовании Болгарии против российских дипломатов

В Кремле не располагают информацией о расследовании прокуратуры Болгарии в отношении двух подозреваемых в «шпионаже» российских дипломатов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Я не располагаю никакой информацией, речь идет о дипломатах, и я рекомендую вам обращаться в МИД», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее в пятницу прокуратура Болгарии сообщила, что возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о якобы имевшем место «шпионаже».

Напомним, в октябре прошлого года между Россией и Болгарией разгорелся «шпионский» скандал. Тогда София выслала российского дипломата, Москва ответила зеркально.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, чем российский дипломат привлек внимание контрразведки Болгарии, а также проанализировала связь этой истории с целой серией подобных скандалов, произошедших в последнее время в странах Восточной Европы.