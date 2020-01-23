Вильфанд пообещал москвичам сразу три вида осадков в пятницу

В пятницу в Москве ожидается сразу снег, мокрый снег и дождь, днем в столице будет плюсовая температура, сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В пятницу ситуация такова: ночь будет холодной, а вот с утра уже начнется приближение теплого фронта. Ситуация будет совершенно нестандартная. Утром будет холодно и будет идти снег, а затем, уже к середине дня, будет мокрый снег, а следом и дождь. Так что завтра можно будет ощутить все прелести», – рассказал Вильфанд ТАСС.

Однако он отметил, что осадки в столице будут не слишком интенсивными – выпадет примерно по 1 мм каждого из них.

Гидрометцентр прогнозирует ночью в пятницу 5-7 градусов мороза, а днем – 1-3 градуса тепла.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о тенденции экстремальной погоды.

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