Мишустин создал для ФНС проект для отбора кадров, похожий на конкурс «Лидеры России»

Председатель экспертного совета «Лидеров России» Павел Безручко сообщил, что нынешний премьер Михаил Мишустин организовал в ФНС схожий с этим конкурсом проект по отбору лучших управленцев.

«Михаил Владимирович [Мишустин] проявлял большой интерес к процедуре и принципам отбора, используемым в «Лидерах России». Насколько я знаю, он инициировал проведение подобного конкурса в налоговой службе, этот конкурс прошел очень успешно», – сказал Безручко, передает ТАСС.

Он также отметил, что Мишустин является наставником конкурса «Лидеры России». «В финале второго конкурса Михаил Владимирович провел для участников мастер-класс. По итогам этого выступления несколько участников сказали, что их представления о налоговой службе как о громоздкой бюрократической машине полностью поменялись. Они с удивлением увидели, насколько современно может мыслить руководитель такой вроде бы консервативной организации, как в ней могут использоваться передовые управленческие и цифровые технологии», – добавил Безручко.

Он обратил внимание на заинтересованность Мишустина в поиске и подготовке потенциальных руководителей и «его неравнодушное, неформальное отношение к роли наставника конкурса».

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей». Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января в связи с предложенными президентом Владимиром Путиным преобразованиями. 21 января президент утвердил структуру и состав кабинета во главе с бывшим руководителем ФНС Михаилом Мишустиным.