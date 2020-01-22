Демократам в США не дали документы по Трампу и Украине

Демократы в Сенате США в рамках слушаний дела об импичменте президента страны Дональда Трампа потребовали запросить у Белого дома большое количество документов, но республиканцы не пропустили это требование.

В частности, демократы призвали запросить документы и записи о звонках и встречах президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также о расследованиях, касающихся Украины и затрагивающих Джо и Хантера Байденов. Кроме того, демократы захотели получить информацию об заморозке военной помощи Украине.

53 сенатора выступили против требований демократов, 47 – за, передает РИА «Новости» со ссылкой на C-Span и Fox News.

Демократы после этого потребовали направить аналогичный запрос в Госдеп. Резулльтат голосования был такой же.

Один из адвокатов Трампа Джей Секулов заявил в Сенате: «Почему мы здесь? Мы здесь из-за телефонного звонка? Или мы здесь потому, что с момента, когда президент принес присягу, присутствовало желание сместить его с должности?».

Он обвинил демократов в нарушении правил процесса импичмента и игнорировании конституции. Адвокат раскритиковал противников Трампа за то, что они хотят проигнорировать события, которые предшествовали началу процедуры импичменту.

Юрисконсульт Белого дома Пэт Сиполлоне сказал, что демократы запугивали свидетелей, защите не дали ознакомиться с некоторыми свидетельствами.

По его словам, если бы он, как демократы, пришел в суд и заявил, что у него есть дело с огромным количеством доказательств, но ему надо «собрать дополнительные свидетельства», его бы «вышвырнули оттуда в две секунды».

Сиполлоне считает, что противники Трампа хотят не допустить нынешнего президента к новым выборам, но «у них кишка тонка прямо заявить об этом».

21 января в рамках процедуры импичмента Трампа начался судебный процесс в Сенате США.

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