Мостовой: Кокорин восстановит форму после тюрьмы в «Сочи»

Аренда футболиста Александра Кокорина в «Сочи» убьет двух зайцев: не даст команде вылететь и поможет форварду восстановить свою форму, заявил газете ВЗГЛЯД бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой.

Во вторник стало известно, что «Зенит» решил отправить Кокорина в аренду в «Сочи». Там футболист останется до конца сезона. Ранее в петербургской команде отрицали возможность переезда Кокорина в другие клубы.

«Это правильный шаг, потому что в «Зените» ему сейчас будет тяжело играть в основе, потому что там уже все сыграно, налажено. Хотя он и там бы не помешал. Другое дело, что «Сочи» – это та команда, которая на грани вылета (из премьер-лиги). Она, можно сказать, «дочерняя» команда «Зенита», поэтому ясно, что Кокорин там и игровую практику получит, и в какой-то мере поможет, чтобы команда не вылетела», – говорит Мостовой.

Любое решение по футболисту принимает не один человек, поэтому даже несмотря на предыдущие заявления генерального директора «Зенита» Александра Медведева о том, что игрок останется в Петербурге, переход все равно стал возможен, объясняет Мостовой.

«В «Зените» двадцать с лишним человек, и все хотят играть. Руководители сели, подумали, что осталось одиннадцать игр до конца чемпионата. На основное место Кокорин не рассчитывает, а выходить на замену на 5-10 минут – тоже не совсем правильно. Ему же нужно набирать форму после всего, что с ним произошло, а в Сочи он как раз может все это сделать», – рассуждает Мостовой.

За последние пару месяцев в «Сочи» перешли восемь бывших зенитовцев. Кокорин стал девятым.

В мае прошлого года суд признал Кокорина и экс-игрока «Краснодара» Павла Мамаева виновными в побоях и хулиганстве. В сентябре, сразу после освобождения из колонии по УДО, «Зенит» заключил с Кокориным новый контракт – до конца сезона.

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