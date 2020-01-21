Boeing заподозрили в сокрытии ответственности за авиакатастрофу 2009 года

Компания Boeing скрыла тот факт, что она несла частичную ответственность за авиакатастрофу в Нидерландах в 2009 году, в результате которой погибли девять человек, пишут американские СМИ.

Газета The New York Times сообщает, что после авиакатастрофы в феврале 2009 года под Амстердамом, где при крушении лайнера Boeing 737 компании Turkish Airlines погибли девять человек и более 80 получили травмы, нидерландские следователи в итоговом отчете указали, что ответственность за произошедшее по большей части несли пилоты, передает ТАСС.

Издание утверждает, что сотрудники Boeing также были отчасти виновны в произошедшем, однако компании удалось добиться того, что официально на этом внимание не заострили. Об этом якобы свидетельствует информация, полученная от источников и экспертов, а также документы, с которыми ознакомились журналисты газеты.

В материале указывается, что одной из причин катастрофы были неполадки в работе датчика для определения высоты. Из-за них лайнер слишком сильно снизил скорость перед запланированной посадкой. Сотрудники Boeing недооценили риски, связанные с неправильной работой этого датчика, и не предоставили пилотам надлежащих инструкций относительно того, как нужно действовать в такой ситуации.

Представители компании, а также американских ведомств, отвечающих за безопасность на транспорте, убедили следователей в Нидерландах не привлекать внимание к данным обстоятельствам. Эти сведения, в частности, были получены из доклада, подготовленного по заказу властей Нидерландов независимым экспертом Сидни Деккер.

Доклад в итоге так и не был опубликован.

Напомним, в 2019 году была приостановлена эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX после двух катастроф: 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек, а до этого, 29 октября 2018 года, жертвами крушения самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. Кроме того, могла не работать функция оповещения о неисправности датчиков.

В январе 2020 года стало известно, что компания Boeing обнаружила ранее неизвестные неисправности в программном обеспечении самолета 737 MAX.

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