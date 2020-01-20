Индекс Мосбиржи установил исторический максимум

Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник утром превысил отметку в 3210 пунктов, обновив исторический максимум.

Как свидетельствуют данные торговой площадки на 10.03 мск, индекс вырос на 0,48% – до 3212,23 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,51% и составил 1646,14 пункта, передает ТАСС.