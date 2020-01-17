Кононенко объяснил смысл слов «величие страны»

Блогер и журналист Максим Кононенко прокомментировал обсуждения политологов смысла фразы «Величие страны – в достоинстве граждан», которую президент Владимир Путин произнес в послании Федеральному собранию, и высказал свое мнение на этот счет.

«Политологи толкуют послание. А также пытаются разъяснить, в чем смысл фразы «Величие страны – в достоинстве граждан». Вот что это за такое «величие страны» они и гадают», – написал Кононенко в своем Facebook.

«Я, конечно, не политолог. И не умею строить конструкций. Но мне кажется, что не стоит смотреть с ракурса президента. Просто потому, что у президента и у нас РАЗНЫЕ ракурсы. Он смотрит из космоса. И для него величие страны – в достоинстве граждан. А мы – эти самые граждане», – отметил журналист.

«И для нас (для меня, ок) величие страны – это когда я, гражданин, ощущаю свою страну великой. Когда из любой другой страны мне хочется как можно скорее вернуться домой. Когда я и помыслить не могу о том, чтобы жить в какой-то другой стране. И испытываю жалость к тем, кто уехал. Когда хочется не только жить в своей стране, но и работать для нее, улучшать ее, строить планы и не оглядываться», – подчеркнул он.

На ваш взгляд Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой? Борьба с бедностью

Стимулирование рождаемости

Ужесточение требований к чиновникам

Изменения в Конституцию



«И вот когда каждый гражданин будет испытывать подобные чувства – это и будет величие страны. Вот и все», – заключил Кононенко.

Оглашая послание Федеральному собранию, президент Путин сказал: «Величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина».

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что Путин выступил как национальный лидер, видящий величие страны прежде всего в достоинстве граждан. По его словам, стратегические задачи глава государства базирует на моральных ценностях, ценностях воспитания, семьи, а также на достойном уровне жизни граждан.

Политолог Марат Баширов, комментируя слова Путина, отметил, что Россия восстановила свой геополитический статус, перевооружила армию, и при этом сумела накопить финансовую «подушку безопасности». Теперь власти могут начать масштабные инвестиции в экономику, нацеленные на рост доходов рядовых россиян, сказал он.

Газета ВЗГЛЯД проанализировала сформулированный Путиным принцип динамичного развития России: величие страны заключается не только в производстве боеголовок и ракет, но и неотделимо от достойной жизни каждого гражданина.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД