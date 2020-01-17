Стали известны подробности исчезновения ребенка под Новосибирском

Найденная в городе Карасуке обезвоженная и замерзшая девочка, по предварительным данным, не возвращалась домой из-за ссоры с родителями, сообщили в управлении СК по Новосибирской области.

В сообщении на сайте СК указывается, что ребенка искали около суток: девочка вышла из музыкальной школы и пропала, после чего Следственный комитет даже возбудил уголовное дело об убийстве. Однако в ночь на пятницу местный охотник, выступивший волонтером, нашел школьницу в подвале одного из общежитий.

В отношении девочки «каких-либо противоправных действий не совершалось», она «не вернулась домой, по предварительным данным, из-за ссоры с родителями».

Подчеркивается, что распространяемая некоторыми СМИ информация о якобы похищении девочки, удержании ее в металлической клетке и насилии «не соответствует действительности».

В поисках ребенка участвовали более 200 человек, в том числе спасатели и волонтеры.

По данным областного Минздрава, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, с переохлаждением и обезвоживанием она находится в реанимации под наблюдением врачей, передает РИА «Новости».

Вскоре ее переведут в общую палату.

Отмечается, что ребенка удалось найти с помощью собаки, которая взяла след.

Ранее в Москве девочку похитили в новогоднюю ночь. 1 января девочка была найдена. Позднее стали известны подробности исчезновения ребенка. В частности, стало известно, что женщина, которая увела ребенка от матери, представлялась родственницей ребенка.