Убийца 18-летнего россиянина в США осужден на 100 лет тюрьмы

Суд округа Монтгомери в США приговорил Роджера Гарсию к 100 годам тюрьмы за убийство 18-летнего россиянина Артема Зиберова и его 17-летнего друга Шади Ади Наджара, сообщают СМИ.

Сообщается, что Гарсия не менее шести раз выстрелил в жертв. Кроме того, он заманивал их на место преступления, передает РИА «Новости» со ссылкой на wtop.com.

Сторона обвинения считает, что в убийстве участвовали также Эдгар Гарсия-Гаона, Рони Гарсия и Хосе Каналес-Янес. При этом, как заявляет прокуратура, стреляли все четверо. В Наджара выстрелили четыре раза, в Зиберова – 10.

Трое из стрелявших ранее были приговорены к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

Напомним, Каналес-Янес хотел отомстить Наджару за кражу у жены планшета и марихуаны в декабре 2016 года. Наджар при попытке сбежать якобы сбил женщину на своей машине. Зиберов не был целью нападения, но его вместе с Наджаром застрелили в 2017 году за день до выпускного вечера.