Стало известно о сомнениях сотрудников Boeing в надежности 737 MAX

Сотрудники компании Boeing выражали сомнения в надежности ряда систем самолетов Boeing 737 MAX еще до авиакатастрофы в Индонезии, пишут американские СМИ.

Газета The New York Times ознакомилась с материалами, которые Boeing передала в декабре 2019 года законодателям из комитета по транспорту и инфраструктуре палаты представителей Конгресса США, а также федеральному авиационному управлению (ФАУ), передает ТАСС.

В этих документах указывается: сотрудники компании во внутрикорпоративной переписке отмечали, что пытались скрыть от ФАУ различные недоработки.

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«Меня все еще не простил Бог за то, что я скрыл в прошлом году», – приводит издание выдержку из послания, которое некий сотрудник Boeing отправил кому-то из коллег в 2018 году. Отмечается, что речь в данном случае шла о контактах между Boeing и ФАУ.

В другом сообщении, датируемом 2017 годом, Boeing 737 MAX была дана следующая оценка: «Этот самолет спроектирован клоунами, которыми в свою очередь руководят обезьяны».

Другие сотрудники в 2018 году в переписке отметили, что не позволили бы членам своих семей лететь на авиалайнере, экипаж которого обучали с помощью тренажеров, предназначенных для Boeing 737 MAX.

Boeing в четверг опубликовала заявление, в котором отметила, что передала указанные материалы законодателям и ФАУ. Компания признала, что часть переписки является «совершенно неприемлемой».

Напомним, эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф: самолеты этой модели потерпели крушения в Индонезии и Эфиопии. Кроме того, после этих инцидентов глава Boeing ушел в отставку.

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