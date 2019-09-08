Эксперт призвал московских коммунистов учиться «проигрывать достойно»

Политолог Марат Баширов признался, что его удивило поведение московских коммунистов в восьмом округе, где они сняли своих наблюдателей в связи с возможным проигрышем своего кандидата. «Я это расцениваю как шаг в сторону срыва выборов. Это вообще-то недостойное поведение для парламентской партий. Проигрывать надо уметь», – подчеркнул политолог.

«Первое, что меня удивило – это низкая явка [на выборах депутатов Московской городской думы]. Второе, что меня удивило, – это поведение коммунистов в восьмом округе, где они сняли своих наблюдателей. Говорят, что истинной причиной такого шага было то, что они сочли, что их кандидат проиграет. Я это расцениваю как шаг в сторону срыва выборов. Очевидно, следующим шагом они заявят, что выборы были фальсифицированы, – коли не было наших наблюдателей. Это вообще-то недостойное поведение для парламентской партий. Проигрывать надо уметь», – сказал Баширов.

«Что касается низкой явки, для меня это сигнал о том, что избиратели на самом деле отложили выяснение отношений с московской властью на более поздний период, не желая втягиваться в политический квест», – отметил политолог.

«Сейчас пока мы ориентируемся на явку, на сигналы о нарушениях или на фейки о нарушениях. Надо дождаться итогов, узнать, кто победит. Соответственно, по результатам мы с вами уже сможем сказать, насколько 20 с лишним процентов принявших участие в голосовании поддерживают московскую власть, или же они отреагировали на некие сигналы оппозиции», – добавил Баширов.

Тем временем глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что на выборах депутатов Московской городской думы в электронном голосовании приняли участие подавляющее большинство зарегистрировавшихся заранее избирателей – 92,3%, передает ТАСС.

«В электронном голосовании – дистанционно, это второй эксперимент, чисто московский – ... приняли участие 92,3% от заявленных», – сказала глава ЦИК. По ее словам, благодаря избирателям, которые приняли участие в эксперименте по онлайн-голосованию, удалось понять, «есть ли будущее» у такой системы.

Эксперимент по онлайн-выборам прошел в трех избирательных округах столицы: № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы проголосовать онлайн, необходимо было подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно.

При этом, по данным заместителя руководителя департамента информационных технологий Москвы Артема Костырко, в работе системы электронного голосования произошло два технических перерыва. Первый из них продлился один час, он был вызван сбоем в работе оборудования, которое производит гост-шифрование. Затем голосование было приостановлено из-за повторного сбоя оборудования.

Ранее представитель «Яблока» Максим Кац, выступающий координатором избирательного штаба партии в Санкт-Петербурге, возмутился тем, что КПРФ отзывает списки наблюдателей по округу, где кандидат в Мосгордуму от «Яблока» Дарья Беседина конкурирует с коммунистом Вадимом Куминым.