Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию британского коллеги Бориса Джонсона, по ошибке назвав его Ельциным, пишет Haaretz.

«Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США», – приводит его слова РИА «Новости».

Присутствующие на воскресном заседании поправили израильского премьера. Нетаньяху улыбнулся и сказал, что просто проверял, насколько внимательно его слушают.

Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании в июне этого года.

Борис Ельцин возглавлял Россию с 1991 по 1999 годы.