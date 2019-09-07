В Москве подготовили наблюдателей для цифровых участков

Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы» совместно с ЦИК России и Общественной палатой РФ подготовило наблюдателей для мониторинга за голосованием на 30 цифровых избирательных участках 8 сентября в Москве.

«Были подготовлены наблюдатели на каждый цифровой избирательный участок. Они прошли многоступенчатое обучение по основам избирательного права и процесса, а также ознакомились со спецификой работы цифровых избирательных участков», - сообщается на сайте движения.

Отмечается, что 30 человек направят на участки, а еще 20 оставят в резерве. Обучение, в частности, прошли студенты юридических факультетов Российского государственного социального университета и Российского университета дружбы народов, говорится в сообщении.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в Единый день голосования, 8 сентября. В Москве в этот день откроют 30 цифровых избирательных участков. На них смогут проголосовать жители тех регионов, где будут проходить выборы глав и депутатов Государственной думы России.

Ранее Роскомнадзор предупредил иностранные соцсети о недопустимости политической рекламы 7 и 8 сентября.