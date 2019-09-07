Турист из России утонул во Вьетнаме

Российский турист утонул на запрещенном для купания участке моря в курортной зоне Муйне на юге Вьетнама.

Утром в субботу загоравшие на пляже туристы заметили мужчину, пытавшегося справиться с сильным течением в 100 метрах от берега. Спасатели и добровольцы смогли вытащить его из воды, однако мужчина скончался, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интернет-портал VNExpress.

Отмечается, что 46-летний Александр Колосков погиб на пляже, где разрешено загорать, но не купаться. Как сообщила местная полиция, там установлено объявление о запрете купания из-за сильных подводных течений на трех языках: вьетнамском, английском и русском.

Погибшего опознала его жена, которая в то время была в гостиничном бассейне.

Ранее сообщалось, что турист из России скончался в Гаграх после купания в четырехбалльный шторм.