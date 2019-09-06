Названа сумма заключенных на ВЭФ контрактов

На Пятом Восточном экономическом форуме было заключено свыше 270 соглашений на общую сумму свыше 3,4 трлн рублей, сообщил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

«Подписано соглашений на сумму 3,4 трлн рублей. Окончательная цифра уточняется, где-то 3,4-3,5 трлн», – передает РИА «Новости» слова Трутнева.

На ВЭФ 2018 года было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму 3,1 трллн рублей.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ заявил, что отток населения с Дальнего Востока с 2005 года сократился в два раза, но надо переломить этот тренд, чтобы регион не терял, а обретал людей.