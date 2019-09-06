Путин выразил обеспокоенность вопросом сохранения языков коренных народов

Президент Владимир Путин поручил полпреду в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу обратить внимание на проблему обучения на удэгейском языке.

Во время встречи главы государства с представителями общественности Дальнего Востока была поднята проблема сохранения языков малочисленных народов, в том числе удэгейцев.

«По поводу языков очень важный вопрос, касается не только удэгейского языка и литературы, он касается всех языков и литературы всех малочисленных народов страны. Это самое наше большое культурное богатство, но к сожалению, мы его утрачиваем», – передает ТАСС слова Путина.

«Как бы там ни ругали за различные издержки в советские времена, но все-таки в Советском Союзе уделялось много внимания этому, может быть тоже недостаточно, но во всяком случае на системной основе. А мы это утратили, мы должны это делать», – отметил российский лидер.

Путин пообещалл вернуться к рассмотрению данной проблемы.

«Что касается удэгейского языка, я не думаю, что это большие деньги, Юрий Петрович, напомните мне, пометьте для себя», – обратился он к Трутневу.

Путина пригласили в село Красный Яр, где живут удэгейцы, попробовать блюда их национальной кухни.

«У вас какое национальное блюдо?» – заинтересовался президент России. Узнав, что удэгейцы любят пельмени, он с улыбкой заметил: «Мы тоже все любим пельмени».

Напомним, в июне президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, что случилось с народом чудь.

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