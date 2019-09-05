Машины скорой помощи застряли в пробке в Москве

Сразу три машины скорой помощи застряли в автомобильной пробке в Москве утром в четверг.

Фотографиями машин скорой, застрявших в пробке, поделился в интернет-сообществе всероссийского движения автомобилистов «Синие ведерки» его участник Павел Михайловский, передает «Ридус».

Он утверждает, что увидел скопление скорых утром 5 сентября в столичном районе Дорогомилово. Машины, вероятно, возвращались на подстанцию №4.

Подписчики сообщества обвинили в сложившейся ситуации работы по расширению тротуаров, которые проводятся в столице.

Лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов отметил, что «в последнее время в Москве автомобили скорой помощи и других специальных служб стали чаще вставать в пробках».

«В городе идет расширение тротуаров за счет проезжей части, которую местами сужают до одной полосы. И скорая в случае чего по тротуару объехать не сможет – бордюры делают высокими и острыми», – рассказал он.

Напомним, в августе в России было ужесточено наказание за непропуск машины скорой помощи.