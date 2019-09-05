Россиян предупредили о грядущих заморозках

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что в некоторых регионах России в начале сентября ожидаются заморозки и мокрый снег.

Понижение температуры до –2-3 градусов ожидает в ближайшие дни жителей Бурятии, Кировской, Иркутской, Оренбургской, Томской и Кемеровской областей, а также Алтайского края. В Магаданской области ночью температура может опуститься до –10 градусов, передает «Российская газета».

По данным синоптиков, на Таймыр, помимо похолодания, надвигается дождь со снегом.

При этом в среднюю полосу России после кратковременного похолодания вернется июльское тепло. В Москве в конце недели температура будет на уровне 20–22 градусов, а с 9 сентября возможно потепление до 26 градусов.

«Это среднесуточная погода июля. Погода не соответствует сезону», – отметила Паршина.

Лето продолжается и на Кубани. Дневная температура до +32 градусов, однако 6 и 7 сентября в Краснодарском и Ставропольском краях ожидаются сильные дожди.