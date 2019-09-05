Стали известны подробности нападения на съемочную группу фильма «Чики»

Открывший стрельбу по съемочной группе фильма «Чики» в Кабардино-Балкарии выкрикивал оскорбления, а перед тем, как взяться за оружие, скинул на членов группы арбуз, рассказал режиссер Эдуард Оганесян.

Оганесян рассказал, что в момент инцидента съемки велись около жилого дома. Неожиданно один из жильцов заявил, что намерен открыть стрельбу, передает «Вечерняя Москва».

«Мы подумали, что это очередная шутка, но через полминуты началась пальба. Насчитали 15 выстрелов. Мы скрылись в подъезде, и никто не пострадал. Он обстрелял наши машины, одна из пуль попала. Мы продолжили съемки, а нападавшего арестовали», – рассказал режиссер.

Он добавил, что мужчина стрелял из «Сайги», а до этого неразборчиво что-то кричал и скинул арбуз.

На фоне стресса потребовалась медицинская помощь ассистенту по актерам Кристине Мироненко, ее госпитализировали. В данный момент женщина «чувствует себя более-менее нормально».

«Будем продолжать работу, мы же солдаты. Автомобиль, в который попала пуля, был изъят. К сожалению, у нас в нем был «плейбек», без которого у нас будут определенные сложности в съемке. Это центр изображения: мы смотрим, что снимаем, скидываем материал, перекачиваем его, обрабатываем. Это передвижная телевизионная станция, скажем так», – добавил Оганесян.

Ранее стало известно, что в Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу ленты «Чики», в которой снимается актриса Ирина Горбачева.