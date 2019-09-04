Пробел в информации о лесном фонде России оценили в территорию Казахстана

Глава Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) заявил президенту Владимиру Путину, что в стране есть серьезная проблема с информацией о лесном фонде – карты не актуальны, а расхождение между разными данными эквивалентно территории Казахстана.

«Когда мы начали заниматься лесом, то выяснилось, что никто не знает, сколько его и где что растет, базовый инструмент сбора информации – это бумажный планшет лесничего, при этом всего 3% таких карт были нарисованы менее 10 лет назад, 80% – более чем 20 лет назад. В итоге расхождение между данными госреестра, описывающего лес, и единого госреестра недвижимости эквивалентно территории Казахстана, причем эти данные засекречены», – приводит слова Чекункова «Коммерсант».

Он рассказал, что до конца года будет запущен пилотный проект по составлению единой карты лесных участков. Через нее инвесторы смогут получать права на вырубку в форме аукциона. Для этого будет создана цифровая платформа, где соберут все актуальные данные об участках.

Полноценный запуск системы потребует вложений в размере нескольких миллиардов рублей, сообщил Чекунков.

Ситуация в лесной отрасли стала объектом пристального внимания этим летом в связи с пожарами, охватившими Дальний Восток. В конце августа площадь лесных пожаров составляла 50,1 тыс. гектаров.