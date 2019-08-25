Площадь лесных пожаров в России увеличилась

В России за сутки увеличилась на 7,7 тыс. гектаров площадь лесных пожаров, сейччас она составляет 50,1 тыс. гектаров, сообщает «Авиалесоохрана».

Речь идет о 109 лесных пожарах на площади 50 тыс. 140 гектаров, по которым ведутся работы по активному тушению, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось о 122 лесных пожарах на площади 42,4 тыс. гектаров.

Наибольшее количество пожаров в Красноярском крае – 84 на землях лесного фонда. Их площадь составляла 22,1 тыс. гектаров.

Ранее на этой неделе врио руководителя Рослесхоза Михаил Клинов сообщил, что ущерб от лесных пожаров в России с начала 2019 года составляет 7 млрд рублей.

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