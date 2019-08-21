Названа сумма ущерба от лесных пожаров в России

Врио руководителя Рослесхоза Михаил Клинов сообщил, что ущерб от лесных пожаров в России с начала 2019 года составляет 7 млрд рублей.

«Если говорить про текущий год, то пока некая приближенная цифра по состоянию на сегодняшний день – 7 млрд рублей», – сказал Клинов, уточнив, что ущерб от лесных пожаров в 2018 году составил 19 млрд рублей, передает ТАСС.

В пресс-службе Рослесхоза отметили, что прогнозируемый ущерб от лесных пожаров за текущий год не должен превысить сумму прошлогоднего, так как площадь, пройденная огнем в 2019 году, сопоставима с 2018 годом и средними значениями за пять лет.

Также на это повлияет и закон о компенсационном лесовосстановлении, согласно которому каждый гектар вырубленного леса арендатор участка обязан восполнить одним гектаром лесных насаждений. Закон уже вступил в силу и реализуется.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в России горят миллионы гектаров леса из-за сухих гроз, жары и отсутствия дождей, и разбиралась, почему борьбу с пожарами начали так поздно, а не после того, как были замечены первые признаки возгорания.

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