Минпромторг признал грубую ошибку с фотографией моста на буклете ВЭФ-2019

Минпромторг признал ошибку в оформлении буклетов и сувениров к Восточному экономическому форуму (ВЭФ) 2019 года. На продукции вместо моста на острове Русский разместили фотографию вантового моста Рамы VIII в Бангкоке.

«Благодарим гостей мероприятия за внимательность, справедливую критику и указание на ошибку. Досадное недоразумение будет исправлено в кратчайшие сроки. Мы уже печатаем новую продукцию с настоящим Русским мостом! Уже завтра она будет доступна всем участникам и гостям ВЭФ-2019», – сказано в Instagram ведомства.

Напомним, 3 сентября журналист ВГТРК Станислав Натанзон рассказал об ошибке на буклете в своем Telegram-канале.

Пятый ВЭФ открылся 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Организатор форума – «Росконгресс».

Ранее сообщалось, что на заседании президиума Госсовета под председательством президента в рамках ВЭФ врио главы Сахалина попросил устранить экономическую несправедливость.