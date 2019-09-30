Симоньян представила себя на месте сестер Хачатурян и заявила о готовности убить

Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что в 17 лет поступила бы так же, как сестры Хачатурян, которые убили издевавшегося над ними отца.

Она прокомментировала опубликованное в интернете видео, которое подтверждает, что Михаил Хачатурян издевался над тремя своими дочерьми.

Симоньян заявила в Telegram, что в 17 лет «тоже такого убила бы».

«Рыдала бы потом, грехи отмаливала, но сначала бы убила», – заявила она.