Песков опроверг «выполнение госзадач» по Донбассу главой Калмыкии

Никаких специальных государственных задач по востоку Украины глава Калмыкии Бату Хасиков не выполнял, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова губернатора о работе с новым врио главы Элисты, полковником вооруженных сил ДНР Дмитрием Трапезниковым.

«Нет, никаких специальных задач на востоке Украины российский губернатор не выполнял. Возможно, он выполнял другие задачи. Но почему бы вам не адресовать этот вопрос именно ему?» – передает слова Пескова РИА «Новости».

Он отметил, что речь не идет о Востоке Украины.

Ранее Бату Хасиков опубликовал в Instagram видеообращение к жителям региона, в котором представлял Трапезникова. Хасиков заявил, что уже работал вместе с ним, выполняя «государственные задачи».

У Пескова также спросили, рассматривает ли Кремль руководителей ЛНР и ДНР в качестве некоего кадрового резерва, на что пресс-секретарь российского лидера заметил, что такие назначения являются «исключительно прерогативой главы региона».

«Здесь главное – чтобы все соответствовало законодательству РФ, чтобы гражданин имел российское гражданство. И в этом плане соблюдение российских законов является главным критерием», – добавил Песков.

На прошлой неделе депутаты Элистинского городского собрания избрали новым главой администрации столицы Элисты Дмитрия Трапезникова, который ранее короткое время возглавлял ДНР.