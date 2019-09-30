Путин пообщался с Макроном после церемонии прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин на выходе из церкви Сен-Сюльпис в Париже, где завершилась панихида по экс-президенту Франции Жаку Шираку, кратко пообщался с нынешним французским лидером Эммануэлем Макроном.

Путин общался с Макроном около двух минут, после этого проследовал к своему автомобилю, передает ТАСС.

Церемония прощания в парижской церкви Сен-Сюльпис продлилась более полутора часов.

На панихиду прибыли близкие Ширака, Макрон с супругой, премьер Франции Эдуар Филипп, члены правительства, иностранные делегации. Россию на церемонии представляет президент Владимир Путин. Всего панихиду посетили около 80 бывших и действующих иностранных лидеров.

Газета ВЗГЛЯД писала, что участие Путина в прощании с Шираком станет первой поездкой российского лидера на похороны главы иностранного государства.

Ширак умер 26 сентября.

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