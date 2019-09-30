Путин и Медведев поздравили «Интерфакс» с 30-летием

Президент Владимир Путин и глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравили коллектив и ветеранов «Интерфакса» с 30-летием информационного агентства.

«Поздравляю вас с юбилеем – 30-летием «Интерфакса». Это знаменательная дата для вашего агентства, для общественной жизни всей страны. Одно из первых независимых СМИ в современной России, «Интерфакс» всегда активно участвовал в развитии новостного рынка, внес большой вклад в укрепление авторитета и престижа журналистики», – говорится в телеграмме президента на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что профессиональный успех в масс-медиа зависит от сотрудников, от их умения общаться и «схватывать на лету», открытости и ответственного, творческого отношения к делу, а также трудолюбия и целеустремлённости. И этими качествами, по мнению президента, коллектив «Интерфакса» обладает в полной мере.

В свою очередь Медведев подчеркнул, что коллектив информационного агентства на протяжении 30 лет остается верен «главным принципам информационной журналистики: оперативность, точность, достоверность».

«Авторитет и популярность «Интерфакса» – это результат большого труда вашего замечательного коллектива. Талантливые журналисты, редакторы, обозреватели, вы умеете подавать новости интересно, ярко, нестандартно. И, безусловно, служите образцом высокого профессионализма для коллег в медиасообществе», – говорится в телеграмме на сайте кабмина.

«Интерфакс» – независимое информационное агентство, основанное в сентябре 1989 года. Одно из трех ведущих (наряду с государственными ТАСС и РИА «Новости») агентств России, и крупнейшая в странах СНГ информационная группа, объединяющая более трех десятков компаний – сеть национальных, региональных и отраслевых агентств.