Власти предложили ограничить посещение Куршской косы

Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак полагает, что стоит ограничить посещение национального парка Куршская коса, так как рост посещаемости может привести к ухудшению экологии парка.

«Куршская коса, извините за выражение эмоциональное, не резиновая, и она не может принять всех желающих, как на своих автомашинах, так и на автобусах в рамках экскурсионной программы. Можно загнать туда большое количество туристических автобусов, но при этом мы тогда будем наносить экологический ущерб нацпарку», – цитирует Ермака «Интерфакс».

Он заявил, что согласно исследованиям, без последствий для экологии парк может посещать только один млн человек в год. Ермак отметил, что в регионе на данный момент проживает один млн человек, а на отдых приезжают еще полтора млн человек.

По словам министра, летом на парк значительно возрастает нагрузка, отдыхающие приезжают туда на своих автомобилях, основное проблемой в парке является неорганизованность автомобилистов, оставляющих свои транспортные средства вне парковок. Организация велодорожек может значительно облегчить ситуацию.

Туристические маршруты могут быть закрыты, если специалисты, проводящие рекреационный мониторинг маршрутов, сочтут, что технические возможности нацпарка превышены.

В июле руководство парка обнесло забором «Танцующий лес» с искривленными соснами, так как посетители уничтожили 12 деревьев.

В 2017 году на калининградском побережье была возведена система гидротехнических сооружений для защиты берега, в том числе и Куршской косы.