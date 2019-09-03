Познер дал совет тем, кто все видит в черном цвете

Журналист, телеведущий Владимир Познер дал совет людям, «которые склонны все видеть в черном цвете».

На сайте Владимира Познера пользователь задал вопрос: «Мне представляется, что система устройства власти и контроля над обществом в нашей стране отдает безысходностью, с точки зрения гражданина. Я задаюсь вопросом: что я могу сделать, чтобы реально что-то изменить?».

Познер ответил, что не испытывает и никогда не испытывал тех чувств, о которых пишет автор вопроса.

«Мне кажется, что есть люди, которые склонны все видеть в черном цвете. Они никогда не видят ничего хорошего и даже хорошее видят в черном цвете. И при этом спрашивают: что мне делать?» – добавил журналист.

Он посоветовал: «Честно делайте свою работу, не кивайте на других, не оправдывайте свое безделье, свои поступки бездельем или поступками других. Чаще смотритесь в зеркало. Это помогает».

Ранее Познер заявил, что в России никогда не было демократии.