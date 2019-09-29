Американский авианосец попал в «ловушку» китайских кораблей

Авианосец ВМС США «Рональд Рейган» оказался в «ловушке» кораблей ВМС Китая в Южно-Китайском море по пути в Манилу (Филиппины), сообщают китайские СМИ, публикуя спутниковые снимки.

Американский корабль двигался в Манилу без сопровождения, что в Китае расценили как «невежество» и «неоправданную гордость». Портал Sohu публикует снимок со спутника, из которого следует, что «Рональд Рейган» находится в море один, а вокруг – пять китайских военных кораблей, сообщают «Известия».

Китайские СМИ считают, что это фото – «настоящий позор для ВМС США».

«Мы послали пять своих кораблей, чтобы организовать настоящую осаду «Рональда Рейгана». В итоге «Рональд Рейган» оказался в нашей ловушке», – говорится в тексте статьи китайского портала.

Когда именно произошел инцидент, не уточняется.

«Рональд Рейган» работает в Южно-Китайском море с лета этого года.