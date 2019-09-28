В торговом центре в США произошла стрельба

Полиция открыла огонь по вооруженному ножом человеку, который напал на посетителей торгового центра в американском Балтиморе, сообщают СМИ.

В результате нападения неизвестного пострадали как минимум пять человек, они госпитализированы. Уточняется, что жизни пострадавших ничего не угрожает, передает ТАСС со ссылкой на CBS.

Правоохранители «вступили в перестрелку» с нападавшим, передает РИА «Новости».

Полиция сообщила, что «подозреваемый мертв».

Напомним, нападения в общественных местах в США – не редкость. Так, в августе мужчина с ружьем устроил перестрелку с полицией на оживленном шоссе.