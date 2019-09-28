Соседи рассказали о напавшем на врача режиссере Хейфеце

Соседи театрального режиссера Леонида Хейфеца, который ранее напал на врача скорой помощи, рассказали о его поведении.

«Он был нормальный всегда, он, конечно, уже в возрасте, но так он был нормальный всегда. И здоровались мы всегда», – сообщила женщина, лично знавшая Хейфеца, передает «Пятый канал».

Однако она отметила, что нельзя не учесть, что ему 85 лет и он был болен.

Между тем, в Театре им. Маяковского происшествие с Леонидом Хейфецом комментировать отказались. «Мы пока воздерживаемся от комментариев по этому поводу», – сказал представитель пресс-службы, сообщает РИА «Новости».

Ранее театральный режиссер и педагог, профессор Российского института театрального искусства Леонид Хейфец с ножом напал на врача скорой помощи, когда тот попытался измерить давление.

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