Беглов проконтролировал ремонт в спортцентре на Можайской улице

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил, как в Адмиралтейском районе города ремонтируют Центр физической культуры, спорта и здоровья на Можайской улице.

Он проинспектировал здание спортивного центра в среду, приехав на Можайскую улицу, 44–48, во время рабочего объезда Адмиралтейского района, сообщают «Невские новости».

По контракту работы в здании должны были завершиться до 1 сентября.

Беглову показали, как идет ремонт ход работ в Центре физической культуры, спорта и здоровья.

Здание необходимо было отремонтировать из-за высокого износа. С 30 апреля прошлого года привели в порядок кровлю, отремонтировали фасад, обеспечили доступ для маломобильных групп горожан, устроили вентиляционную камеру. Также там сделали зону ожидания для родителей, отделали спортзалы, раздевалки, санузлы, рабочие кабинеты, холлы.

Сейчас в центре осталось установить межкомнатные двери и короб, ограждающий отопление в спортзалах.

Работы планируют закончить 4 октября.

В спортцентре находятся тренажерный зал, помещения для акробатики и рок-н-ролла, настольного тенниса, бадминтона, гимнастики, айкидо и дзюдо.