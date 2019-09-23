ЦБ задумал ограничить доступ россиян к иностранным акциям

Банк России предлагает разделить участников фондового рынка на несколько категорий и закрыть неопытным инвесторам доступ к ряду иностранных акций и «рискованных бумаг», пишут СМИ со ссылкой на последние поправки к законопроекту о категоризации инвесторов.

По информации РБК, ЦБР предлагает разделить инвесторов на три категории: защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор.

Первой категории хотят разрешить вкладывать в «рискованные» (то есть приносящие высокую прибыль) активы не более 50 тыс. рублей в год. В результате большинство инвесторов – физических лиц лишатся доступа к акциям таких компаний как Google, Apple, Tesla и Alibaba, объясняет издание.

Для перехода во вторую категорию физическое лицо должно накопить 1,4 млн рублей.

Квалифицированным инвестором будет считаться или профессионал с соответствующим аттестатом (сертификатом) и опытом работы на финансовых рынках, либо обычный человек, который накопил 10 млн рублей или распоряжается средствами от 1,4 млн рублей. Но в последнем случае он должен за шесть месяцев провести сделок на общую сумму не менее 6 млн рублей.

Иностранные ценные бумаги, включая евробонды и акции иностранных компаний, не включенные в котировальные списки, а также закрытые паевые инвестфонды, ETF и другие ценные бумаги, будут доступны только третьей категории.

Участники рынка, мнение которых приводит издание, отмечают, что с каждой новой версией документ становится жестче. По их оценкам, запрет на инвестиции для непрофессионалов создаст препятствия и ограничения для 70% новых инвесторов. В результате клиенты начнут уходить от российских брокеров к иностранным, прогнозируют эксперты.