Нигер попросил Россию помочь в строительстве нефтепровода в Бенин

Нигер попросил Россию финансово помочь в строительстве нового нефтепровода в Бенин, начавшегося под совместным руководством властей страны и Китайской национальной нефтегазовой корпорации, рассказал министр иностранных дел Нигера Каллой Анкурао.

«Работа уже началась. И в этой работе Россия тоже найдет себе место, например, финансируя нигерийскую часть (трубопровода - доля Нигера составляет 40%). Мы обратились к российским финансовым рынкам, чтобы помогли нам оплатить нашу долю», – передает РИА «Новости» слова главы МИД Нигера.

По его словам, нефтяная промышленность Нигера столкнулась с трудностями из-за неспособности экспортировать сырую нефть. Также, министр отметил важность укрепления сотрудничества между Россией и Нигером в горнодобывающем секторе, в частности, в части добычи урана. «Несмотря на снижение цен, это все еще важно, потому что мы можем рассмотреть строительство мини-АЭС», – сказал Анкурао.

По его словам, Нигер также испытывает срочную необходимость в вертолетах для борьбы с террористами.

«В октябре мы подпишем контракт на закупку российских вертолетов. Речь не идет о покупке пятидесяти вертолетов, а о том, чтобы у тех, у кого совсем их нет, они появились, чтобы оказывать сопротивление «Боко Харам» на восточном фронте, Ливии на северном фронте, Мали на западном фронте – это очень важно для нас», – заявил глава МИД.

Анкурао добавил, что более сотни нигерийских кадетов сейчас заканчивают обучение в российских военных академиях и, вероятно, предпочтут работать с российской техникой, когда вернутся домой на службу. Согласно открытым данным, сейчас Нигер располагает вертолетами типа Ми-24 и Ми-17.

Напомним, в августе начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер заявил, что Россия пытается «сориентировать» ряд стран Африки в свою сферу влияния.