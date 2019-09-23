Доллар упал ниже 64 рублей

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в понедельник, 23 сентября, уменьшился на 9 копеек и составил 63,92 рубля.

Евро снизился на 15 копеек – до 70,4 рубля, передает ТАСС.

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