Врачи рассказали о полезных свойствах жвачки

Врачи уверены, что жевательная резинка помогает поддержать здоровье зубов и жевательные мышцы.

Специалисты считают, что использование жвачки после каждого приема еды в течение 10-15 минут поможет поддерживать в тонусе жевательные мышцы, увеличить кровоток в пародонте и сохранить здоровье зубов, передает РИА «Новости».

Это объясняется тем, что жвачка провоцирует выделение слюны, которая помогает очистить полость рта. Более того, механическая чистка помогает убрать с зубов крупные частицы пищи.

Но, по словам профессора кафедры хирургической стоматологии Института стоматологии Первого МГМУ им. Сеченова Игоря Бондаренко, нельзя использовать жвачку вместо зубной щетки.

«Чтобы добиться адекватной гигиены, конечно, нужна и зубная щетка, и межзубные нити, и возможно, ирригатор», – пояснил Бондаренко.

Важно, чтобы в жевательной резинке было как можно меньше красителей и сахара.

Врачи не рекомендуют употреблять жвачку, если у человека подвижны зубы, а также при нарушении функции жевательной мускулатуры.

Ранее японские ученые пришли к выводу, что жевательная резинка может принести пользу организму и помочь похудеть.