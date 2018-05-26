Ученые рассказали, как худеть с помощью жвачки

Японские ученые университета Васэда в Токио пришли к выводу, что жевательная резинка может принести пользу организму. Об этом говорится в исследовании «Влияние жевательной резинки на физические и физиологические функции».

Исследование было представлено на конференции, посвященной борьбе с ожирением, в Австрии и опубликовано в журнале Journal of Physical Therapy Science, передает РИА «Новости».

Для исследования ученые разделили 46 мужчин и женщин в возрасте от 21 до 69 лет на две группы. Первая группа получила по две подушечки жвачки, вторая – порошок с такими же ингредиентами. Обе группы должны были отдохнуть в течение часа, а затем жевать в течение 15 минут во время движения в естественном темпе.

Ученые замеряли частоту сердечных сокращений в обоих состояниях, пройденное испытуемыми расстояние и расход энергии. Оказалось, что у участников из первой группы частота сердечных сокращений была в два раза выше, чем тех, кто попал во вторую.

Отмечается, что наиболее положительный эффект был зафиксирован у пожилых людей.

«Наше исследование показало, что жевание жвачки во время прогулки увеличивало дистанцию и расход энергии людей средних лет, в особенности у пожилых мужчин», – делают вывод ученые. По их мнению, совмещение упражнений и жевания жвачки позволяет эффективно контролировать вес.