В воскресенье синоптики пообещали москвичам холодную пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром в столице будет 6 градусов выше ноля. К обеду воздух прогреется до плюс 7 градусов. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный, северо-западный, силой 4-6 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.