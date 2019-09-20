В Белом доме заявили об оккупации части России стороной конфликта на Украине

Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп обсудит с украинским лидером Владимиром Зеленским важность выполнения Минских договоренностей всеми сторонами конфликта на Украине, «включая тех, кто оккупирует российские территории».

«Президент Трамп обсудит с президентом Зеленским важность того, чтобы все стороны… включая тех, кто оккупирует российские территории, придерживались минских договоренностей», – заявил высокопоставленный представитель администрации США, слова которого передает РИА «Новости».

Затем он поправился и пояснил, что не хотел сказать, будто какие-то районы России оккупированы. По словам представителя Белого дома, он говорил о Крыме, воссоединение которого с Россией Вашингтон не признает, передает ТАСС.

«США, Европа не признают Крым российской территорией», – заявил представитель американской администрации, добавив: «Крым законно является частью Украины. Он незаконно оккупирован Россией».

«Что касается Донбасса и обязательств... На России как на стороне Минских соглашений и участнице нормандского формата лежат [определенные] обязательства. Она должна выполнять эти обязательства. Президент [Трамп] будет говорить с президентом Зеленским о важности того, чтобы Россия придерживалась обязательств, которые она добровольно взяла на себя в рамках Минского процесса», – заявил представитель Белого дома.

Напомним, в марте 2014 года во время референдума 96,77% голосующих жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией. После этого полуостров вернулся в состав России. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос по Крыму «закрыт окончательно».

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